В Дубне отметили День освобождения Московской области от фашистских захватчиков

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
В сквере 40-летия Победы в Дубне провели патриотическую акцию, приуроченную к 83-летию освобождения Московской области от фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В память об освобождении Подмосковья участники акции, в число которых вошли ученики гимназии № 8, читали стихи о войне, говорили о героях и пели песни. Память павших почтили минутой молчания и возложили цветы на установленный в сквере мемориальный камень», — говорится в сообщении.Перед торжественным мероприятием гимназисты вместе с волонтёрами и коммунальщиками провели в сквере 40-летия Победы субботник под девизом «С заботой о памяти».
Важность патриотических мероприятий отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
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