В Дубненской больнице назначили нового заведующего урологическим отделением

Берик Темирешов (фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна)
Заведующим урологическим отделением Дубненской больницы стал Берик Темирешов, ранее работавший в областной больнице Саратова и столичной «Коммунарке», общий стаж его работы составляет 15 лет, сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«Берик Темирешов в 2010 году окончил Саратовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В ординатуре обучался по направлению «Урология», а в 2015 году прошёл переподготовку по специальности «Онкология». Работал урологом в областной больнице в Саратове, а также онкоурологом в московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», — говорится в сообщении.Отмечается, что Берик Темирешов владеет всеми видами диагностики и лечения урологических и онкоурологических заболеваний.
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