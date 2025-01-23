В Дубне в этом году заменят трубы на пяти участках теплосетей

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне в 2025 году планируют заменить трубы на пяти участках сетей теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В прошлом году на улице Энтузиастов заменили около 2 км труб большого диаметра. Работы такого масштаба проводятся в Дубне впервые за много лет. Проведены испытания сварных швов. Теперь стыки закрывают специальными муфтами. Их уже установлено более 30. Сеть находится под давлением. Она без нареканий проработала в морозы.
После того, как теплосети рядом с людными местами будут закрыты, работы переместятся на участок вдоль леса. Параллельно бригады будут трудиться в тепловых камерах и восстанавливать кровли центральных тепловых пунктов.
В планах также – реконструкция части труб на улице Вернова. Летом заменят пять участков сетей, в том числе на улице Попова и проспекте Боголюбова. Задача – не допустить аварий зимой.
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«Испытания сварных швов завершились, протоколы готовы. Это был важный этап. Теперь мы готовы двигаться дальше. Первая бригада уже на месте, вторая и третья выдвигаются, чтобы завершить работы по установке муфт на стыках труб. В первую очередь бригады вышли на критический участок, там, где каждый день ходят жители», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
После того, как теплосети рядом с людными местами будут закрыты, работы переместятся на участок вдоль леса. Параллельно бригады будут трудиться в тепловых камерах и восстанавливать кровли центральных тепловых пунктов.
В планах также – реконструкция части труб на улице Вернова. Летом заменят пять участков сетей, в том числе на улице Попова и проспекте Боголюбова. Задача – не допустить аварий зимой.
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Лора Луганская