Компания Lidl закрывает супермаркет на границе России и Финляндии

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Немецкая сеть супермаркетов Lidl закроет свой магазин, расположенный на российско-финляндской границе. Торговая точка перестанет функционировать 29 декабря.
Это первый магазин на финской стороне сразу после пограничного пункта пропуска «Ваалимаа — Торфяновка». Информация о предстоящем закрытии супермаркета появилась на сайтах компании и магазина. О причинах её не сообщается.
Этот супермаркет был очень популярным среди россиян, желавших быстро «откатать» шенгенскую визу. Люди пересекали границу в пункте пропуска Торфяновка в Ленинградской области, закупали в Lidl европейские товары по умеренным ценам, после чего возвращались в Россию с открытой финской визой.
По словам одного из менеджеров магазина, на которого ссылаются СМИ в приграничной Лаппеенранте, супермаркет закрывается навсегда.
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Этот супермаркет был очень популярным среди россиян, желавших быстро «откатать» шенгенскую визу. Люди пересекали границу в пункте пропуска Торфяновка в Ленинградской области, закупали в Lidl европейские товары по умеренным ценам, после чего возвращались в Россию с открытой финской визой.
По словам одного из менеджеров магазина, на которого ссылаются СМИ в приграничной Лаппеенранте, супермаркет закрывается навсегда.
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Александр Бойцов