Финляндия арестовала еще более 30 объектов недвижимости России по иску с Украины

Американский портал Axios со ссылкой на анонимные источники утверждает, что во время атаки на Иран в конце октября Израиль якобы разрушил сверхсекретный ядерный центр в городе Парчин. В результате авиаудара, как отмечается, было уничтожено сложное оборудование, связанное с ядерными технологиями.