Финляндия арестовала еще более 30 объектов недвижимости России по иску с Украины

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Служба судебных приставов Финляндии арестовала еще более чем 30 объектов недвижимости России по иску компаний Украины. Об этом сообщает агентство STT. Финские правоохранители, как отмечается, назвали это продолжением принятых ранее мер.
По информации агентства, приставы наложили арест на 10 квартир, якобы принадлежащих российскому государству, а также конфисковали более 30 объектов, к которым до этого применялась временная санкция.
Стоимость конфискованных 10 квартир оценили более чем в 10 миллионов евро.
Напомним, ранее финский суд арестовал активы России на четыре миллиарда евро. В ответ глава Крыма Владимир Константинов пригрозил, что власти займутся поисками того, что связано с Финляндией в Крыму. Он отметил, что опыт национализации имущества русоненавистников уже имеется и добавил, что он реальный, а не виртуальный.
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Стоимость конфискованных 10 квартир оценили более чем в 10 миллионов евро.
Напомним, ранее финский суд арестовал активы России на четыре миллиарда евро. В ответ глава Крыма Владимир Константинов пригрозил, что власти займутся поисками того, что связано с Финляндией в Крыму. Он отметил, что опыт национализации имущества русоненавистников уже имеется и добавил, что он реальный, а не виртуальный.
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Данил Пономарев