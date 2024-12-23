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Министерство экономики и занятости Финляндии предоставило для консультаций новый законопроект. Согласно документу, предполагается введение временных ограничений на поставку газа из России и Белоруссии.
Данный законопроект ограничил бы импорт как природного, так сжиженного газа в финские газораспределительные сети через трубопроводы или пункты переработки СПГ, если топливо поступает из Белоруссии или России, указано в сообщении ведомства. Предложения и поправки к законопроекту принимаются до 3 февраля 2025 года.
Документ составлен в соответствии с регулированием ЕС, позволяющим странам-членам Евросоюза накладывать временные ограничения на импорт газа и СПГ из РФ и РБ.
Как отмечают европейские аналитики, планам ЕС по полному отказу от импорта российского газа вряд л суждено осуществиться. Поставки голубого топлива из России в настоящее время перестали сокращаться, а зависимость Европы от него только возрастает.
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Документ составлен в соответствии с регулированием ЕС, позволяющим странам-членам Евросоюза накладывать временные ограничения на импорт газа и СПГ из РФ и РБ.
Как отмечают европейские аналитики, планам ЕС по полному отказу от импорта российского газа вряд л суждено осуществиться. Поставки голубого топлива из России в настоящее время перестали сокращаться, а зависимость Европы от него только возрастает.
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Александр Бойцов