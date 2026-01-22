Компания «Лит Энерджи» блогера Литвина подала иск на 4 млн руб. к воде «Жмых»

22 января 2026, 12:58

Фото: iStock/AMilkin

Компания по производству энергетиков «Лит Энерджи», принадлежащая блогеру Михаилу Литвину, подала иск на 4,08 миллиона рублей к ООО «Жмых Индастри».





По данным «Постньюс», представители «Лит Энерджи» считают, что контрагент получил деньги за неоказанные или оказанные не в полном объеме услуги. Теперь компания через Арбитражный суд Москвы пытается взыскать с производителя воды «Жмых» «сумму неосновательного обогащения».





«Спор "Лит Энерджи" со "Жмыхом" начался с нарушения — компания Литвина недоплатила госпошлину. Сейчас дело оставлено без движения. Литвину дали время до февраля, чтобы перевести недостающую часть суммы», — говорится в материале издания.