ВТБ потребовал от мужа блиновской 269 млн в рамках дела о банкротстве
ВТБ заявил требование почти на 269 миллионов рублей к Алексею Блиновскому в рамках дела о его банкротстве, которое рассматривает Арбитражный суд Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Долг возник по кредиту на 300 миллионов рублей, выданному Елене Блиновской в 2020 году. Обязательства были обеспечены поручительством мужа, а также залогом квартиры в Москве, земельного участка и дома в Подмосковье. По информации банка, выплаты прекращены с апреля 2024 года, а на февраль 2025-го задолженность составила около 269 миллионов рублей. Аналогичное требование ранее включили в реестр кредиторов Блиновской в её личном деле о банкротстве.
Процедура банкротства Алексея Блиновского началась в августе 2024 года по заявлению Сбербанка из-за долга более 7,5 миллионов рублей, однако сейчас она приостановлено. Уголовное дело в отношении Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений супруги, выделено в отдельное производство и также приостановлено — он находится в зоне СВО.
