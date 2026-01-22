ВТБ потребовал от мужа блиновской 269 млн в рамках дела о банкротстве

22 января 2026, 11:24

Фото: iStock/Elena Chelysheva

ВТБ заявил требование почти на 269 миллионов рублей к Алексею Блиновскому в рамках дела о его банкротстве, которое рассматривает Арбитражный суд Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.