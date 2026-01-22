Футболист Александр Кокорин оказался в центре скандала из-за долгов
Футболист Александр Кокорин оказался в центре скандала из-за долгов по коммунальным платежам. Нападающий кипрского клуба «Арис» задолжал управляющей компании элитного жилого комплекса «Новый Арбат» 65 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Мужчина владеет роскошной квартирой площадью 210 квадратных метров в этом ЖК, стоимость которой достигает 250 миллионов рублей. Также у него есть парковочное место на 19 квадратов. За последние два месяца спортсмен не оплатил услуги по уборке подъезда, мелкому ремонту и замене лампочек.
Кроме того, у Кокорина имеется квартира в «Гранд Парк», площадью около 110 квадратов. Он приобрёл её в 2011 году, когда выступал за московское «Динамо». Эта недвижимость с машино-местом оценивается в 60 миллионов рублей.
Читайте также: