22 января 2026, 08:43

Футболист Кокорин задолжал УК элитного жилого комплекса 65 тысяч рублей

Александр Кокорин (Фото: РИА Новости/Джузеппе Маффиа)

Футболист Александр Кокорин оказался в центре скандала из-за долгов по коммунальным платежам. Нападающий кипрского клуба «Арис» задолжал управляющей компании элитного жилого комплекса «Новый Арбат» 65 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.