Достижения.рф

Компания Mercedes заново регистрирует товарный знак в РФ

Фото: iStock/jax10289

Автомобильная компания Mercedes заново регистрирует товарный знак в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Марка ушла из России в марте 2022 года. Причиной для этого стали изменения геополитической ситуации и санкции после начала спецоперации на Украине. Тогда компания остановила производство на своем заводе в Подмосковье и перестала отправлять машины в РФ.

Mercedes подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент два дня назад. Бренд планирует продавать в России автомобили, запчасти и делать ремонт.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0