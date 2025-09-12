Компания Mercedes заново регистрирует товарный знак в РФ
Автомобильная компания Mercedes заново регистрирует товарный знак в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Марка ушла из России в марте 2022 года. Причиной для этого стали изменения геополитической ситуации и санкции после начала спецоперации на Украине. Тогда компания остановила производство на своем заводе в Подмосковье и перестала отправлять машины в РФ.
Mercedes подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент два дня назад. Бренд планирует продавать в России автомобили, запчасти и делать ремонт.
