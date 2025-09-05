Россиянам рассказали, стоит ли ждать возвращения Zara и Uniqlo
Юрист Хаминский: заявки Zara и Uniqlo не означают возвращения в РФ
Заявки на регистрацию товарного знака Zara и Uniqlo вовсе не означают, что данные компании намерены вернуться в Россию в ближайшее время. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Эксперт отметил, что многие зарубежные компании регистрируют и продлевают действие товарных знаков в РФ.
«Дело в том, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно именно вследствие неиспользования правообладателем товарного знака непрерывно в течение трёх лет», — пояснил Хаминский в разговоре с RT.
Он также добавил, что зарегистрированный товарный знак вовсе не обязательно использовать. Его можно передать по лицензионному договору любой российской компании, тогда это будет расцениваться как использование правообладателем.
В свою очередь юрист Анастасия Билялова отметила в беседе с «Москвой 24», что бренды Zara и Uniqlo действительно могут планировать вернуться на российский рынок, поэтому пытаются «застолбить» свои товарные знаки.
Кроме того, у этих компаний могут истекать предыдущие, и их возобновляют, чтобы после снятия антироссийских санкций можно было ими пользоваться на территории РФ.
«Это делается для того, чтобы за тот период, пока право на знак не действует, никто другой не зарегистрировал тот же товарный знак до момента возвращения брендов», — заключила Билялова.
Ранее стало известно, что Zara подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать свой товарный знак в России.