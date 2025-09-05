Россиянам рассказали, стоит ли ждать возвращения Zara и Uniqlo

05 сентября 2025, 00:23

Юрист Хаминский: заявки Zara и Uniqlo не означают возвращения в РФ

Фото: iStock/tupungato

Заявки на регистрацию товарного знака Zara и Uniqlo вовсе не означают, что данные компании намерены вернуться в Россию в ближайшее время. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





Эксперт отметил, что многие зарубежные компании регистрируют и продлевают действие товарных знаков в РФ.





«Дело в том, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно именно вследствие неиспользования правообладателем товарного знака непрерывно в течение трёх лет», — пояснил Хаминский в разговоре с RT.

«Это делается для того, чтобы за тот период, пока право на знак не действует, никто другой не зарегистрировал тот же товарный знак до момента возвращения брендов», — заключила Билялова.