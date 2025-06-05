Ушедший из РФ Nissan подал заявки на товарные знаки
Покинувшая Россию в 2022 году японская автомобильная компания Nissan Motor желает зарегистрировать в стране товарные знаки, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на данные Роспатента.
Уточнялось, что японский концерн подал заявки на регистрацию бренда Nissan в нескольких вариациях, а еще товарных знаков Datsun, Nismo и Infiniti. Процедура пройдет по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), который включает в себя финансовые услуги, розничная и оптовая торговля, строительство и транспорт.
Ранее выяснилось, что McDonald's не вернется в Россию. Компания подтвердила то, что сейчас проводит регистрацию торговой марки. Они заявили, что ключевая цель юридической активности в РФ — это «предотвращение использования бренда в России посторонними». Представители компании обратили внимание, что интеллектуальная собственность — один из самых ценных активов. McDonald's постоянно возобновляет право собственности своих торговых марок — даже в тех странах, где компания не функционирует.
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