Компания «Мособлэнерго» установила в Подмосковье ещё 9 электрозарядных станций

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Девять электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью 22 кВт/ч установила в шести городских округах Московской области компания «Мособлэнерго» с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Три электрозарядные станции были установлены в городе Коломна и по одной в Серпухове, Красногорске, рабочем посёлке Нахабино, Мытищах, Пушкине и Долгопрудном. Карта действующих ЭЗС размещена на официальном сайте компании в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей», — говорится в сообщении.До конца года компания «Мособлэнерго» планирует установить в Подмосковье ещё одиннадцать электрозарядных станций такой же мощности.
В министерстве напомнили, что в настоящее время на территории области работает 493 ЭЗС, из которых 291 — мощностью 22 кВт/ч и 202 — мощностью 150 кВт/ч. Электрозарядные станции компании устанавливают за свой счёт.
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Лев Каштанов