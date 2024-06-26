В Подмосковье с начала года заменили 350 опор ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
350 опор линий электропередачи заменили в Московской области с начала года специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Установлено 350 новых опор ЛЭП. На сегодняшний день самый большой объём работы проделали в городском округе Егорьевск, где заменили 57 опор ЛЭП, и в Павловском Посаде: там было обновлено 49 опор», — говорится в сообщении.Работа по замене опор линий электропередачи проводится по программе повышения надёжности электроснабжения потребителей. Всего в рамках программы на территории региона планируется заменить 658 опор ЛЭП.
В министерстве объяснили, что замена обветшавших опор необходима для безопасной эксплуатации ЛЭП и повышения качества электроснабжения в Подмосковье. Список опор на замену был составлен в ходе техосмотров энергетической инфраструктуры региона.
Читайте также:
Новая котельная в Клину обеспечит теплом более 20 тысяч жителей
Социальная газификация с начала года охватила 6 тыс. подмосковных домов
В Подмосковье с начала года отремонтировали более 38 км ЛЭП
Лев Каштанов