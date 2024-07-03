В Подмосковье из-за жары усилили контроль за работой энергокомплекса

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Подмосковное Минэнерго на фоне аномальной жары усилило контроль за энергосетевым оборудованием, работающим в условиях повышенной нагрузки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Наша главная задача в таких погодных условиях – обеспечить надёжное электроснабжение объектов жизнеобеспечения населения и социально значимых объектов. Сейчас энергосистема Подмосковья работает штатно», – заверил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.Энергетики чаще, чем обычно осматривают оборудование подстанций, системы охлаждения, проводят воздушные линии электропередачи, налаживают тепловизионный контроль и контроль теплового режима работы кабелей.
По словам Хромушина, сейчас на круглосуточном дежурстве находятся 508 бригад – это более 2 тыс. человек и свыше 3,6 тыс. единиц спецтехники. Порядка 170 передвижных дизель-генераторных установок готовы в любой момент обеспечить резервное электроснабжение на время восстановительных работ.
В министерстве напомнили, что жители могут сообщить об отключениях электричества и повреждении энергообъектов по единому бесплатному телефону «Светлой линии «Россети Московский регион» 8-800-220-0-220 или по телефону «Горячей линии» «Мособлэнерго» 8(495)99-500-99.
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