Компания Neuralink Илона Маска чипировала 12 пациентов по всему миру

11 сентября 2025, 10:21

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Компания Neuralink американского миллиардера Илона Маска чипировала 12 пациентов по всему миру. Об этом сообщили представители организации в соцсети X.





По данным агентства Reuters, только в июне Neuralink отчиталась о семи новых пациентах с мозговыми имплантами. Их обладателями стали люди с тяжелой формой паралича. О первом чипированном человеке компания сообщила в январе 2024 года.



На данный момент Neuralink вживила мозговые импланты 12 людям. В общем они проходили с ними свыше двух тысяч дней и 15 тысяч часов.





«Мы с нетерпением ждем продолжения изучения возможностей нейронных интерфейсов со всеми нашими участниками», — передают представители компании.