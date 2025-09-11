Компания Neuralink Илона Маска чипировала 12 пациентов по всему миру
Компания Neuralink американского миллиардера Илона Маска чипировала 12 пациентов по всему миру. Об этом сообщили представители организации в соцсети X.
По данным агентства Reuters, только в июне Neuralink отчиталась о семи новых пациентах с мозговыми имплантами. Их обладателями стали люди с тяжелой формой паралича. О первом чипированном человеке компания сообщила в январе 2024 года.
На данный момент Neuralink вживила мозговые импланты 12 людям. В общем они проходили с ними свыше двух тысяч дней и 15 тысяч часов.
«Мы с нетерпением ждем продолжения изучения возможностей нейронных интерфейсов со всеми нашими участниками», — передают представители компании.
В июле в Neuralink начались крупные исследования, к которым подключились ученые из Великобритании. В них специалисты попытаются выяснить полные возможности мозговых интерфейсов.