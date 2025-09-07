Компания Microsoft заявила о повреждении нескольких подводных кабелей в Красном море
Американская корпорация Microsoft сообщила о повреждении нескольких подводных кабелей в Красном море. Инцидент может негативно повлиять на работу облачного сервиса Microsoft Azure. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте компании.
Согласно публикации, начиная с 6 сентября 2025 года трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии и Европе, может испытывать значительные задержки.
Причина множественных обрывов подводного оптоволоконного кабеля в Красном море не уточняется.
Инженеры компании активно работают над устранением последствий инцидента: они стараются перенеправить трафик и обсуждают альтернативные варианты «пропускной способности и поставщиков в регионе».
