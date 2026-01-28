Компания «Rendez-vous» выводит деньги из РФ на кипрский офшор через лже-фирмы
Компания «Rendez-vous» выводит деньги из России на кипрский офшор через сложную сеть «фирм‑прокладок», выяснил Telegram-канал Baza. Среди счетов с Кипра зафиксированы 1,3 миллиона евро и регулярные роялти на сотни тысяч евро за «использование товарного знака».
Бренд Rendez‑vous и логотип сети принадлежат кипрской компании Rendez‑Vous Services LTD, основанной в марте 2014 года — через две недели после присоединения Крыма к России. Владельцем российской «Рандеву» стала семья Симона Бахчиняна, которая регулярно платила роялти кипрской «материнской» компании: 396 тысяч евро в 2017 году и 681 тысяч в 2018-м.
Владелец кипрского «Рандеву» — Brodile Industries LTD, которой управляет Peritas Directors LTD. Конечный бенефициар не раскрывается, но директором указан Михаил М., владеющий десятками кипрских офшоров. По информации аудиторских отчётов, российская компания была должна «материнской» 1,3 миллиона евро и сразу после начала СВО эту сумму выплатили инвесторам.
Любопытно, что в документах кипрской фирмы в числе финансовых рисков указано «военное вторжение России в Украину». Однако для бизнеса семьи Бахчиняна эти события оказались выгодными: после ухода западных конкурентов выручка российской «Рандеву» выросла с 29 до 37 миллиардов рублей с 2022 по 2024 годы.
