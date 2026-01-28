Компания «Rendez-vous» выводит деньги из РФ на кипрский офшор через лже-фирмы

28 января 2026, 15:00

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Компания «Rendez-vous» выводит деньги из России на кипрский офшор через сложную сеть «фирм‑прокладок», выяснил Telegram-канал Baza. Среди счетов с Кипра зафиксированы 1,3 миллиона евро и регулярные роялти на сотни тысяч евро за «использование товарного знака».