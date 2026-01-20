«Rendez-Vous» раскритиковали покупатели из-за тусовки со звездами в Куршевеле

20 января 2026, 16:57

Фото: iStock/Kostikova

«Rendez-Vous» оказался в эпицентре скандала после тусовки в Куршевеле. Пока российские покупатели бренда обуви стояли в очередях и ловили скидки, компания с размахом праздновала юбилей во французских Альпах — шампанское, горные виды и селебрити.