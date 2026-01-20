Достижения.рф

«Rendez-Vous» раскритиковали покупатели из-за тусовки со звездами в Куршевеле

Фото: iStock/Kostikova

«Rendez-Vous» оказался в эпицентре скандала после тусовки в Куршевеле. Пока российские покупатели бренда обуви стояли в очередях и ловили скидки, компания с размахом праздновала юбилей во французских Альпах — шампанское, горные виды и селебрити.



Как сообщает «Москва 24», повод — 25 лет бренду и 16 лет бутику в Куршевеле. Среди гостей — Ксения Собчак, Оксана Самойлова, Александр Рогов и другие инфлюенсеры. Проблема в том, что ни на одном из роликов звёзды фактически не носят обувь «Rendez-Vous», которую якобы рекламируют.

Пользователей возмутило сразу несколько моментов:

— показная роскошь на фоне обычных покупателей;

— реклама бренда людьми, которые им не пользуются;

— демонстративный выбор Франции вместо российских курортов

— Сочи, Байкала или Камчатки.

В комментариях бренд обвиняют в оторванности от реальности и показухе. Страницы «Rendez-Vous» заполнились гневом, оправдания компании только усилили негатив.

Иван Мусатов

