«Rendez-Vous» раскритиковали покупатели из-за тусовки со звездами в Куршевеле
«Rendez-Vous» оказался в эпицентре скандала после тусовки в Куршевеле. Пока российские покупатели бренда обуви стояли в очередях и ловили скидки, компания с размахом праздновала юбилей во французских Альпах — шампанское, горные виды и селебрити.
Как сообщает «Москва 24», повод — 25 лет бренду и 16 лет бутику в Куршевеле. Среди гостей — Ксения Собчак, Оксана Самойлова, Александр Рогов и другие инфлюенсеры. Проблема в том, что ни на одном из роликов звёзды фактически не носят обувь «Rendez-Vous», которую якобы рекламируют.
Пользователей возмутило сразу несколько моментов:
— показная роскошь на фоне обычных покупателей;
— реклама бренда людьми, которые им не пользуются;
— демонстративный выбор Франции вместо российских курортов
— Сочи, Байкала или Камчатки.
В комментариях бренд обвиняют в оторванности от реальности и показухе. Страницы «Rendez-Vous» заполнились гневом, оправдания компании только усилили негатив.
