«Шабаш украинских подсвинков»: Милонов раскритиковал сеть Rendez‑Vous после вечеринки в Куршевеле за 30 млн

22 января 2026, 05:30

Милонов призвал Rendez-Vous уйти из РФ после скандальной вечеринки в Куршевеле

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг резкой критике российскую сеть Rendez‑Vous, устроившую дорогостоящий юбилей в Куршевеле. Слова Милонова передает Life.ru.





Напомним, что компания с размахом отпраздновала событие (25 лет бренду) во французских Альпах. В сетях появились кадры прекрасных горных видов и различных знаменитостей, прибывших на мероприятие. Так, среди гостей можно было заметить журналистку Ксению Собчак, модель Оксану Самойлову, московскую бизнес-леди Ксенияю Шипилову и стилиста Александра Рогова.



VIP-праздник Rendez-Vous в Куршевеле (Фото: Telegram @shipilovaks) Милонов заявил, что такие «праздники» являются поддержкой стран, ведущих гибридную войну с Россией. Он назвал вечеринку «шабашем украинских подсвинков», указав, что деньги с VIP-мероприятия фактически спонсируют Францию. Это добавляет ей средств на производство снарядов для украинской армии.



Милонов призвал россиян бойкотировать магазины Rendez‑Vous, напомнив, что более «патриотические» компании помогают РФ в СВО.





«Rendez‑Vous, наверное, стоит пересмотреть и открыть свой первый магазин где-нибудь в западных странах. (...) Пусть они там и остаются, там их всё родное: дорогое шампанское, украинские проститутки и проституты», — цитирует политика Life.ru.