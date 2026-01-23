В сети уличили организаторшу вечеринки Rendez-Vous в работе в вебкаме
В Сети обсуждают возможную связь директора по маркетингу бренда Rendez-Vous Алины Миевой с контентом, ранее размещавшимся на вебкам-платформах. Пользователи соцсетей обратили внимание на внешнее сходство Миевой с девушкой, фигурирующей в откровенных материалах, распространяемых в интернете.
Поводом для обсуждений стала скандальная вечеринка Rendez-Vous в Куршевеле, организатором которой выступала Миева. В ряде публикаций утверждается, что именно она курировала поездку российских инфлюенсеров на французский курорт.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, настоящая фамилия 26-летней Алины — Шаймиева. По информации издания, она родилась в Днепропетровске, в возрасте 18 лет работала моделью на Украине и участвовала в конкурсах красоты, в том числе получив титулы Miss World Beauty 2017 и Miss Community 2017. Официально она работала в сфере обслуживания.
Источники утверждают, что позднее в интернете появились видеоматериалы с участием девушки, внешне схожей с Миевой. Подтверждения того, что в кадре действительно запечатлена нынешний топ-менеджер Rendez-Vous, официально не представлено.
Миева переехала в Москву, получила российское гражданство в 2023 году и занялась бизнесом в сфере торговли одеждой. В 2025 году она стала владельцем компании «ПК Шанс», управляющей торговыми центрами. Ранее бенефициаром компании являлся топ-менеджер Rendez-Vous Оганес Бахчинян. Летом того же года Миева заняла должность Marketing & Fashion директора бренда.
