В сети уличили организаторшу вечеринки Rendez-Vous в работе в вебкаме

23 января 2026, 18:48

Фото: iStock/Henadzi Pechan

В Сети обсуждают возможную связь директора по маркетингу бренда Rendez-Vous Алины Миевой с контентом, ранее размещавшимся на вебкам-платформах. Пользователи соцсетей обратили внимание на внешнее сходство Миевой с девушкой, фигурирующей в откровенных материалах, распространяемых в интернете.