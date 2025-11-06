Сидни Суини впервые высказалась о скандальной рекламе джинсов

06 ноября 2025, 18:42

Актриса Суини объяснила свою реакцию на скандальную рекламу джинсов

Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Сидни Суини прокомментировала скандальную рекламу джинсов, в которой она снялась ранее в этом году.