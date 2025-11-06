Достижения.рф

Сидни Суини впервые высказалась о скандальной рекламе джинсов

Актриса Суини объяснила свою реакцию на скандальную рекламу джинсов
Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Сидни Суини прокомментировала скандальную рекламу джинсов, в которой она снялась ранее в этом году.



Ролик вызвал бурные обсуждения из-за игры слов — на английском «джинсы» (jeans) и «гены» (genes) звучат похоже, что многие восприняли как потенциальный расистский намёк.

Актриса рассказала в интервью GQ, что во время съёмок она не замечала никакого подтекста.

По словам Суини, скандал она пережила спокойно благодаря работе на съёмках сериала «Эйфория», где работает по 16 часов в день, не используя телефон на площадке.

Актриса также отметила, что реклама сработала: стоимость акций бренда выросла, и она довольна результатом, подчеркнув, что «это были отличные джинсы, и на меня это никак не повлияло».

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0