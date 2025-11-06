Канье Уэст извинился за свои антисемитские высказывания
Американский рэпер Канье Уэст извинился за свои антисемитские высказывания, в которых утверждал, что «евреи ненавидят белых», и называл себя поклонником Гитлера. Об этом сообщает издание TMZ.
На встрече с раввином Йешаяху Пинто музыкант заявил, что берет на себя ответственность за свои слова и признал, что они вызваны его биполярным расстройством.
«Я действительно ценю то, что вы приняли меня с распростертыми объятиями и позволили мне загладить свою вину», — сказал Уэст.Ранее артист публиковал посты, в которых заявлял, что «любит Гитлера», а также выпустил трек Heil Hitler и линию мерча со свастикой, вызвавшую широкий общественный резонанс.