06 ноября 2025, 23:45

Фото: iStock/vadimrysev

Американский рэпер Канье Уэст извинился за свои антисемитские высказывания, в которых утверждал, что «евреи ненавидят белых», и называл себя поклонником Гитлера. Об этом сообщает издание TMZ.





На встрече с раввином Йешаяху Пинто музыкант заявил, что берет на себя ответственность за свои слова и признал, что они вызваны его биполярным расстройством.





«Я действительно ценю то, что вы приняли меня с распростертыми объятиями и позволили мне загладить свою вину», — сказал Уэст.

