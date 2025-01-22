Компания «Россети Московский регион» получила 557 единиц новой спецтехники

Фото: пресс-служба Мособлэнерго
Сотрудникам компании «Россети Московский регион» торжественно передали современный спецтранспорт. Ключи водителям и сертификаты на получение новых машин руководителям столичных и областных филиалов вручил гендиректор компании Александр Пятигор.
Парк спецтехники пополнился 557 единицами транспортных средств. В распоряжение энергетиков поступило 272 автомобиля для транспортировки бригад и оборудования, 30 экскаваторов для погрузочно-разгрузочных работ и 11 самосвалов. Кроме того, областные филиалы получили 40 единиц резервных источников снабжения электроэнергией. Это позволит оперативно обеспечивать потребителей электричеством во время ремонтных работ. Также энергетики получили автогидроподъемники, краны-манипуляторы, седельные тягачи, погрузчики, мульчеры, легковые машины и измерительные электролаборатории.
Это рекордное по объёмам обновление спецтехники за последние годы. Часть автомобилей уже работает, обеспечивая надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей, отметил гендиректор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор.
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«Обновление спецтехники, которую используют в своей энергетики, – весомый вклад в качество и надёжность нашей работы. Современная спецтехника позволяет оперативно реагировать на вызовы и повышать уровень обслуживания потребителей. Большая часть техники – отечественного производства, что подтверждает курс на поддержку российских производителей и укрепление энергетической независимости региона», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Это рекордное по объёмам обновление спецтехники за последние годы. Часть автомобилей уже работает, обеспечивая надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей, отметил гендиректор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор.
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Лора Луганская