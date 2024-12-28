В Подмосковье за год установили 176 зарядных станций для электрокаров

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Московская область является одним из регионов-лидеров по развитию инфраструктуры для экологичного транспорта, в текущем году здесь установили 176 новых электрозарядных станций, в том числе 156 «быстрых» и 20 «медленных», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Автомобилисты стали чаще интересоваться более экологичным личным транспортом. Правительство Московской области всецело поддерживает эту тенденцию. Мы прогнозируем дальнейший рост спроса на электромобили и намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры на территории региона», — сказал глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.Всего в Московской области на сегодняшний день функционирует более 650 зарядных станций для электромобилей. В будущем году в Подмосковье планируется установить до тысячи таких станций.
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Лев Каштанов