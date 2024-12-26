В Подмосковье оборудовали «умными датчиками» более 2,1 тыс. котельных

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
«Умные датчики», отправляющие в режиме реального времени информацию о работе котельных, установили в Московской области с начала года на 2144 объектах, установка ведётся в рамках реализации масштабной программы по модернизации систем теплоснабжения, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«Мы установили на котельных датчики, которые на постоянной основе обеспечивают передачу данных об их состоянии в Центр управления регионом. Это позволяет отслеживать ситуацию в режиме реального времени. Если мы видим какие-то отклонения от нормы, то начинаем действовать ещё до того, как отклонения почувствовали жители», — отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.Он добавил, что всего в текущем году планировалось оснастить «умными датчиками» 2105 котельных, однако план удалось перевыполнить.
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