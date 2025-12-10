Компания S7 построит в Новосибирске комплекс для ремонта самолетов Airbus A321
На территории аэропорта Толмачёво в Новосибирске появится ангарный комплекс для технического обслуживания и ремонта самолетов Airbus A321, который будет построен за счёт средств авиакомпании S7 Group.
В рамках проекта создадут высокотехнологичную инфраструктуру для периодического технического обслуживания воздушных судов.
«Комплекс общей площадью около 9 тыс. квадратных метров и строительным объёмом порядка 123 000 куб. метров будет соответствовать современным требованиям безопасности, экологии и эффективности», — сообщили Om1 Новосибирск в пресс-службе S7.
По словам генерального директора S7 Group Дмитрия Куделькина, строительство второго собственного ангара в Новосибирске позволит увеличить объёмы техобслуживания самолётов в 1,5 раза. Кроме того, благодаря этому в городе появится 300 дополнительных рабочих мест для инженеров.
Кроме того, S7 анонсировала собирается построить учебный центр S7 Training, запуск которого запланирован на первую половину 2028 года.