Компания S7 построит в Новосибирске комплекс для ремонта самолетов Airbus A321

10 декабря 2025, 12:03

Фото: iStock/Zastavkin

На территории аэропорта Толмачёво в Новосибирске появится ангарный комплекс для технического обслуживания и ремонта самолетов Airbus A321, который будет построен за счёт средств авиакомпании S7 Group.





В рамках проекта создадут высокотехнологичную инфраструктуру для периодического технического обслуживания воздушных судов.





«Комплекс общей площадью около 9 тыс. квадратных метров и строительным объёмом порядка 123 000 куб. метров будет соответствовать современным требованиям безопасности, экологии и эффективности», — сообщили Om1 Новосибирск в пресс-службе S7.