Появились новые подробности о пожаре в колледже Новосибирска
При эвакуации из горящего колледжа Новосибирска произошла давка
Во время возгорания в педагогическом колледже Новосибирска не сработала пожарная сигнализация, а при эвакуации студентов произошла давка.
Напомним, пожар произошёл утром 9 декабря. Возгорание началось в кабинете на третьем этаже и быстро распространилось на крышу здания. По данным регионального МЧС, из горящего здания эвакуировали 670 студентов. Информации о пострадавших не поступало.
Одна из учениц колледжа, которая уже окончила учебное заведение рассказала Om1 Новосибирск, что кабинет, где началось возгорание, находится в плачевном состоянии.
«Это в кабинете 52 было. Там всё плохо было, когда я училась. В потолке была дырка, висели провода», — уточнила девушка.
Другие студенты пожаловались на давку при эвакуации. В гардеробе им отказались отдавать верхнюю одежду без номерков, а пожарная сигнализация не работала, поэтому многие ученики даже не знали о ЧП.