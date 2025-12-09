Появились новые подробности о пожаре в колледже Новосибирска

09 декабря 2025, 13:25

При эвакуации из горящего колледжа Новосибирска произошла давка

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Во время возгорания в педагогическом колледже Новосибирска не сработала пожарная сигнализация, а при эвакуации студентов произошла давка.





Напомним, пожар произошёл утром 9 декабря. Возгорание началось в кабинете на третьем этаже и быстро распространилось на крышу здания. По данным регионального МЧС, из горящего здания эвакуировали 670 студентов. Информации о пострадавших не поступало.



Одна из учениц колледжа, которая уже окончила учебное заведение рассказала Om1 Новосибирск, что кабинет, где началось возгорание, находится в плачевном состоянии.





«Это в кабинете 52 было. Там всё плохо было, когда я училась. В потолке была дырка, висели провода», — уточнила девушка.