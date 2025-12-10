Суд в Новосибирске изъял имущество у экс-чиновника на 300 миллионов рублей
Суд в Новосибирске изъял имущество экс-главы Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрея Фролова на сумму более 300 миллионов рублей. Генпрокуратура сочла его активы несоразмерными доходам и полученными коррупционным путём.
Как сообщает РИА Новости, Заельцовский районный суд постановил обратить в доход государства 13 автомобилей, жилой дом, квартиру, три земельных участка, нежилые помещения, а также восемь зарубежных квартир. Кроме того, конфискована 100-процентная доля в уставном капитале «Алтайской транспортной компании». Решение пока не вступило в силу.
Проверка показала, что с 2002 по 2024 год чиновник приобрёл имущество на 347 миллионов рублей, при этом его официальные доходы не позволяли накопить такие средства. В Генпрокуратуре указали, что Фролов не вёл предпринимательскую деятельность и не имел иных законных источников дохода, кроме службы.
По версии надзорного ведомства, экс-чиновник фактически владел недвижимостью в Алтайском крае, Новосибирской области, а также в Турции, Грузии и Таиланде. Уголовное дело по фактам превышения полномочий и воспрепятствования предпринимательству будет рассматривать Центральный суд Кемерово.
