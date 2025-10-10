Компанию по сборке кастомных компьютеров Nemifist обвинили в невыплате зарплат
Компания Nemifist, известная сборкой кастомных компьютеров для блогеров и артистов, оказалась в центре скандала. Бывшие сотрудники заявили, что не получили зарплату и отпускные на сумму свыше 400 тысяч рублей.
Одна из пострадавших рассказала «Осторожно, новости», что после увольнения в мае ей не выплатили 232 тысячи рублей, а её коллеге — около 190 тысяч. По её словам, пострадавших может быть больше.
Гендиректор Николай Полищук уверяет, что выплатами должна заниматься группа компаний «Аквариус», однако там заявили, что финансовые отношения с Nemifist прекращены. После того как сотрудники потребовали деньги, Полищук пообещал рассчитаться в течение недели, но вскоре удалил переписки и заблокировал коллег.
В пресс-службе Nemifist заявили, что проблемы с выплатами связаны с финансовыми трудностями «Аквариуса». Однако экс-сотрудники отмечают, что директор продолжает путешествовать и вести активную жизнь в соцсетях, делая вид, что всё в порядке.
Они обратились в трудовую инспекцию, прокуратуру и полицию, где подали заявление по статье 145.1 УК РФ— «частичная невыплата свыше трёх месяцев зарплаты».
Компания Nemifist известна сборкой уникальных ПК стоимостью до 3 млн рублей. Среди клиентов — Гарик Харламов, L’One, INSTASAMKA, Дима Масленников и Слава Buster.
