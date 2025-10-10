Компанию по сборке кастомных компьютеров Nemifist обвинили в невыплате зарплат

10 октября 2025, 18:10

Компания Nemifist не выплатила сотрудникам более 400 тыс. рублей

Фото: Istock / Михаил Руденко

Компания Nemifist, известная сборкой кастомных компьютеров для блогеров и артистов, оказалась в центре скандала. Бывшие сотрудники заявили, что не получили зарплату и отпускные на сумму свыше 400 тысяч рублей.