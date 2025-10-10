«Просчитался»: В Таиланде легальная каннабис-ферма привела москвичей в тюрьму

10 октября 2025, 17:22

В Таиланде осудили россиян, открывших легальную ферму каннабиса

Фото: Istock/jessicahyde

Жители Москвы продали в России две квартиры, чтобы инвестировать средства в открытие фермы по выращиванию каннабиса в Таиланде. После легализации этого растения в стране они начали свой бизнес. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.