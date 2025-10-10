«Просчитался»: В Таиланде легальная каннабис-ферма привела москвичей в тюрьму
Жители Москвы продали в России две квартиры, чтобы инвестировать средства в открытие фермы по выращиванию каннабиса в Таиланде. После легализации этого растения в стране они начали свой бизнес. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
В процессе работы пара начала регулярно употреблять собственную продукцию. Через некоторое время у них развилась наркотическая зависимость, а также появились психические расстройства.
У женщины стали проявляться симптомы острого психоза, а мужчина начал совершать кражи в магазинах, за что его впервые задержали местные правоохранительные органы. В настоящее время оба гражданина России находятся в тайской тюрьме.
По сообщениям, мужчина проявляет агрессию в местах лишения свободы, в том числе в отношении сотрудников консульства, которые посетили его для оформления необходимых документов.
Ранее в Лобне наркоман с ножом ворвался в больницу и напал на врачей.
Читайте также: