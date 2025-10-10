В Краснодарском крае женщина получала 600 тысяч рублей за несуществующего ребёнка

10 октября 2025, 17:23

Лжематери из Краснодарского края грозит до 6 лет за фиктивные детские выплаты

Фото: Istock / Ildar Abulkhanov

47-летняя жительница Новокубанского района почти семь лет незаконно получала пособия на содержание несуществующего ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».