В Краснодарском крае женщина получала 600 тысяч рублей за несуществующего ребёнка
Лжематери из Краснодарского края грозит до 6 лет за фиктивные детские выплаты
47-летняя жительница Новокубанского района почти семь лет незаконно получала пособия на содержание несуществующего ребёнка. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Женщина подала в ЗАГС ложные сведения о рождении малыша, после чего оформила ежемесячные социальные выплаты. За все время она получила более 576 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды.
Теперь против злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Ей грозит до шести лет лишения свободы.
