Россиянин 12 лет получал пенсию умершей матери

10 октября 2025, 17:19

Житель Ингушетии предстанет перед судом за хищение пенсии умершей матери

Фото: Istock/Denis Vostrikov

В Ингушетии полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя села Экажево. Мужчина обвиняется в том, что более 12 лет получал пенсию своей умершей матери. Об этом сообщает региональное МВД.