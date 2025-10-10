Россиянин 12 лет получал пенсию умершей матери
В Ингушетии полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя села Экажево. Мужчина обвиняется в том, что более 12 лет получал пенсию своей умершей матери. Об этом сообщает региональное МВД.
Мать подозреваемого скончалась весной 2013 года, но он не сообщил о её смерти в органы ЗАГС и МФЦ. В результате, с марта 2013 года по июнь 2025 года, он продолжал получать её пенсионные выплаты на банковскую карту.
В результате этих действий Пенсионный фонд России понёс ущерб в размере около 2,8 миллиона рублей. Следствие предъявило мужчине обвинение по статье о краже в особо крупном размере.
Максимальное наказание по этой статье достигает десяти лет лишения свободы. Уголовное дело уже передали в Карабулакский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
