Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
8 сентября был изменён график движения пригородных поездов на Горьковском направлении.
В Московской области
Дайана Хусинова
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Фото: iStock/ipolonina
Фото: iStock/TomasSereda
«Будет переменная облачность без осадков и сильного ветра. В субботу днём – 23-25°C, а в воскресенье – на градус повыше. Это вполне комфортная и ещё по-летнему тёплая погода», — отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
«Происходит климатическое и сезонное понижение температуры. И поэтому погода совсем не сентябрьская, а такая хорошая августовская погода. И всё, что я говорю, это на самом деле характерно для всего центра Европейской России», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
«За лето порядка 7 тыс. подмосковных льготников насладились отдыхом и улучшили здоровье в санаториях. С начала года мы обеспечили бесплатными путёвками в санатории на Черноморском побережье и в средней полосе России уже более 15 тыс. льготников, а процесс получение путёвки перевели в цифровой формат», – рассказывает первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.Как отмечают жители региона, отдых в санатории помогает не только восстановить силы, но и укрепить здоровье, что особенно важно в условиях постоянных стрессов.
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Фото: istockphoto/tiero
«Я прошу прощения. Решение этого уравнения, как вы знаете лучше вашего премьер-министра, x = 0», — написал Курти.Премьер также добавил, что если бы он оказался на месте любого ученика в классе, то вряд ли бы смог набрать проходной балл на экзамене.
Фото: телеграм-канал Игоря Брынцалова
«Мы оперативно разместили жителей Курской области. В основном это дети и их родители. Сейчас 566 мальчишек и девчонок пошли в наши школы. Для них организованы питание и подвоз к месту учёбы. Важно, чтобы мы сопровождали эти процессы, чтобы у детей были сезонная одежда, все учебники и канцелярия», – сказал Брынцалов.По его словам, Московская область активно помогает курянам. Например, в четверг из Мытищ отправился уже четвёртый региональный гуманитарный конвой. В составе груза – предметы первой необходимости, продукты и одежда. С момента начала трагических событий единороссы вместе с жителями собрали более 46 тонн гумпомощи.
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Фото: iStock/frentusha