«Компенсация морального вреда»: Выяснилось, как взыскать со СДЭК деньги за задержку заказа

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сбой в работе СДЭК произошёл три дня назад. Не функционируют ни пункты выдачи, ни сайт, ни приложение, ни даже горячая линия. В компании сообщили, что всему виной произошедший технический сбой. Приём и выдача посылок в настоящее время невозможны. Многие клиенты начали оставлять гневные комментарии с угрозами о суде, потому что рассчитывали на доставку к важной дате.
Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов в беседе с «Радио 1» сообщил, что, если заказ уже на ПВЗ, но его не могут выдать из-за сбоя сервиса, то можно требовать выдачи вручную.
Если товар не будет доставлен, то, по словам эксперта, потребитель имеет право на компенсацию морального вреда, однако СДЭК чаще всего внесудебного порядка идёт на уступки.
Алишер Захидов отметил, что проблемы с доставками для юридических лиц решаются сложнее, потому что там могут пересылать срочные бумаги и личные документы.
Если СДЭК не отвечает на возмущения и не решает вопрос, то, по словам адвоката, нужно писать заявление с претензией в головной офис.
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«Нужно напрямую обратиться в то отделение, где должны выдать заказ. Вручную — это значит, что организуется курьер, который доставит товар со склада. Если курьер платный, то нужно будет ему самостоятельно заплатить, а потом взыскать со СДЭК эти деньги как дополнительно понесенные расходы, не учтенные по договору об оказании услуг», — сказал адвокат.
Если товар не будет доставлен, то, по словам эксперта, потребитель имеет право на компенсацию морального вреда, однако СДЭК чаще всего внесудебного порядка идёт на уступки.
«СДЭК работает с людьми, поэтому всегда идет навстречу: либо они предоставят вам какую-то дополнительную услугу, либо бонусы предложат, возможно, выплатят вне судебного порядка компенсацию какого-то морального вреда. Это не такие большие суммы: 5-10 тысяч рублей», — объяснил специалист.
Алишер Захидов отметил, что проблемы с доставками для юридических лиц решаются сложнее, потому что там могут пересылать срочные бумаги и личные документы.
«По юридическим лицам другая история. Там могут пересылать документы, и если они не будут предоставлены, то будут штрафные санкции. Или, например, если отправляют паспорта, а они не пришли в срок, то слетают сроки улета за границу или просто в другой город. Это тоже можно взыскивать с них за нарушение сроков», — добавил собеседник.
Если СДЭК не отвечает на возмущения и не решает вопрос, то, по словам адвоката, нужно писать заявление с претензией в головной офис.
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Анастасия Бондарева