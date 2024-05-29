«Компенсация морального вреда»: Выяснилось, как взыскать со СДЭК деньги за задержку заказа

Сбой в работе СДЭК произошёл три дня назад. Не функционируют ни пункты выдачи, ни сайт, ни приложение, ни даже горячая линия. В компании сообщили, что всему виной произошедший технический сбой. Приём и выдача посылок в настоящее время невозможны. Многие клиенты начали оставлять гневные комментарии с угрозами о суде, потому что рассчитывали на доставку к важной дате.