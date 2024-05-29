Логистическая компания СДЭК частично восстановила работу сайта

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Сайт логистической компании СДЭК частично восстановил работу после крупного технического сбоя. Об этом сообщается на сайте компании.
В сообщении сказано, что сайт снова работает, но пока частично. Компания продолжает устранять оставшиеся проблемы.
Отмечается, что на сайте по-прежнему не работает раздел, с помощью которого можно отслеживать отправления, а также калькулятор доставки. Разделы со справочной информацией открываются, но при попытке перехода в какую-либо из вкладок возникает ошибка.
Напомним, что в СДЭК произошёл крупный технический сбой, из-за чего уже четвёртый день компания не может отправлять и принимать посылки. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Head Mare.
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Отмечается, что на сайте по-прежнему не работает раздел, с помощью которого можно отслеживать отправления, а также калькулятор доставки. Разделы со справочной информацией открываются, но при попытке перехода в какую-либо из вкладок возникает ошибка.
Напомним, что в СДЭК произошёл крупный технический сбой, из-за чего уже четвёртый день компания не может отправлять и принимать посылки. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Head Mare.
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Анастасия Чинкова