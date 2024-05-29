Россиянам рассказали, чем грозит пользователям утечка данных СДЭК

Минфин разработал и внёс в правительство ряд поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе. Предлагаются шкала НДФЛ в виде пяти ступеней, повышение налога на прибыль до 25%, вменение НДС части бизнеса на «упрощенке».