Россиянам рассказали, чем грозит пользователям утечка данных СДЭК

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский
Хакеры взломали сайт логистической компании СДЭК и похитили данные пользователей. Чем это чревато, рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян в беседе с агентством «Прайм».
Судя по тому, что работа службы доставки по-прежнему не восстановлена, сбой нанес серьезный ущерб. Утечка информации о клиентах уже произошла, но чем она грозит, будет понятно спустя какое-то время. Очевидно, злоумышленники пытались похитить личные данные, которые смогут расширить их возможности, отметил эксперт.
Клиентам логистической компании стоит готовиться к увеличению спама и звонков от аферистов, что для большинства россиян уже не является удивлением. Намного более значимым становится вопрос: смогут ли мошенники использовать украденные сведенья для финансовых махинаций.
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Клиентам логистической компании стоит готовиться к увеличению спама и звонков от аферистов, что для большинства россиян уже не является удивлением. Намного более значимым становится вопрос: смогут ли мошенники использовать украденные сведенья для финансовых махинаций.
«Скорее всего, никакой повышенной опасности финансовых потерь сейчас нет, так как по-прежнему все банковские операции нужно подтверждать дополнительно с помощью sms-кода, звонка или пароля», — утверждает Закарян.А вот трудности с доставкой товаров могут стать куда большей проблемой. С помощью этого сервиса россияне часто заказывают жизненно необходимые товары, в том числе, медикаменты.
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Алина Юрчак