Масштабный сбой СДЭК: причастны ли хакеры из Украины и связь главы компании с СВО

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
В работе одной из крупнейших курьерских компаний СДЭК произошел сбой. Неполадки по-прежнему не устранены, а о причинах произошедшего официально никто не сообщает. О том, кто стоит за взломом и имеют ли отношение к произошедшему украинские хакеры расскажет редакция «Радио 1».
Что произошло в СДЭК
Сбой в работе СДЭК произошёл три дня назад. Не функционируют ни пункты выдачи, ни сайт, ни приложение, ни даже горячая линия. На своей странице в социальной сети представители компании сообщили, что в СДЭК произошел технический сбой. Прием и выдача посылок в настоящее время невозможны. Под публикацией возмущенные клиенты начали оставлять гневные комментарии. Люди были недовольны тем, что не могут забрать свои заказы и не имеют представления о том, когда работа пунктов выдачи будет возобновлена.
Кто взломал СДЭК
Взять на себя ответственность за взлом СДЭК поспешили украинские хакеры. Представители группировки Head Mare опубликовали скриншоты, из которых можно сделать вывод о том, что им удалось получить доступ к сетевой инфраструктуре компании. Хакеры обвинили СДЭК в недостаточной системе безопасности и заявили, что сисадмины компании оказались слишком слабы, чтобы защитить сервис от внешних угроз. Взломщики также раскрыли, что для атаки на СДЭК использовали вирус-шифровальщик.
Представитель компании сообщил изданию «Ведомости», что в настоящее время выясняются реальные причины взлома.
«Есть несколько теорий, и говорить что-либо до получения точной информации считаем непрофессиональным», – прокомментировал ситуацию сотрудник компании СДЭК.
Мог ли взломать СДЭК сотрудник внутри компании
В СМИ расходится предположение о том, что взломать сервис СДЭК могли злоумышленники внутри компании. Существует версия, что это мог сделать обиженный работник, которого завербовали украинские кураторы.
Глава СДЭК уехал в Израиль после начала СВО
Примечательно, что основатель и генеральный директор СДЭК Леонид Гольдорт эмигрировал в Израиль после начала спецоперации на территории Украины. Уже из-за границы Гольдорт искал покупателя на свою долю, которая составляла 55,4%.
Что известно об украинской группировке Head Mare
Хакерская группировка из Украины известна только по своим же собственным заявлениям. На просторах интернета информации о них немного. По мнению ряда экспертов, комментирующих ситуацию со сбоем в СДЭК, такие группы хакеров чаще участвуют в геополитических конфликтах, атакуя ресурсы компаний и организаций.
Когда СДЭК возобновит выдачу заказов
По информации портала SHOT, работа СДЭК может возобновиться в течение трех-пяти дней. Однако позже директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен сообщил журналистам, что уже 29 мая СДЭК восстановит выдачу отправлений.
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