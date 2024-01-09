Компенсацию или ремонт предложат жителям Климовска, в домах которых прорвало трубы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Жителям Подольска, в домах которых из-за аварии в котельной прорвало трубы, предложат компенсацию или ремонт. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на очередной встрече с жителями микрорайона Климовск.
«Будем или компенсировать деньгами, или делать ремонт – что вы выберете. Должна быть инспекция, которая подтвердит факт. А батареи будем менять бесплатно, чтобы у всех жителей было в квартирах тепло», – сказал глава региона.Ещё один вопрос, который волнует жителей, – оплата жилищно-коммунальных услуг.
«Я поручил разобраться с тарифообразованием в Климовске. До объединения в Подольский городской округ здесь была самая дорогая вода в Московской области. И сейчас жители мне говорили, что тариф в Климовске выше, чем в Подольске. Мы обязательно всё проверим и предложим для вашего микрорайона специальные тарифы», – пообещал губернатор.Накануне Воробьёв предложил жителям, в домах которых нет тепла, провести несколько дней в лагере отдыха «Литвиново». Как сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, этим вариантом воспользовалось уже несколько семей.
«Наш детский лагерь «Литвиново» входит в десятку лучших в России. Там есть бассейн, боулинг, спортивная инфраструктура. Сегодня от спорткомплекса «Юность» отправился первый автобус – это более 100 человек. Среди них мама с ребёнком, которому всего годик», – рассказала Каклюгина.Воробьёв добавил, что в Климовске работают свыше 200 аварийных бригад, половина из которых – электрики. Дома, уже подключённые к теплу и энергоснабжению, находятся на особом контроле. За каждым из закреплён отдельный человек с бригадой, который контролирует запуск отопления и электричества.
Губернатор также встретился со специалистами газовой службы в составе комплекса городского хозяйства Москвы. Он поблагодарил их за помощь в аварийно-восстановительных работах в Климовске. Также Воробьёв отметил большой вклад специалистов из Подольской, Мытищинской теплосетей, МОСВС и других подмосковных подразделений, которые круглосуточно стараются обеспечить теплом жилые дома и социальные объекты.
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Лора Луганская