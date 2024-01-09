Воробьёв объявил о планах строительства в Климовске второй котельной

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Власти Подмосковья прорабатывают вопрос о строительстве новой котельной, которая будет обеспечивать теплом весь Климовск. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он провёл очередное совещание оперативного штаба по тепло- и электроснабжению в этом микрорайоне Подольска. Он также встретился с жителями и рассказало ходе ремонтно-восстановительных работ.
«Я дал команду рассмотреть возможность возведения альтернативной котельной, чтобы в Климовске мы не зависели только от одной. Поэтому рассматриваем резервный вариант. И это несмотря на то, что котельная патронного завода, которая теперь будет находиться в нашей собственности, имеет запас прочности. Мы лучше проработаем дополнительную возможность, чтобы закрыть тему с теплоснабжением», – сказал Воробьёв.Он подчеркнул, что в результате аварии в Климовске пострадали 176 домов. В две трети из них уже пришло тепло.
«Сейчас у нас подключены 122 дома. С утра мы были в котельной, там сейчас работают два котла. К нам приехали специалисты, чтобы запустить третий котёл – резервный. Запускаем его в четверг. Это даст возможность поднять и температуру, и давление при запуске тепла в квартиры», – сказал глава региона.Он добавил, что для устранения неполадок на внешних магистралях сейчас мобилизованы все силы. Подмосковью помогает Москва.
«Важная работа – проверка каждой квартиры на наличие тепла. Могут быть нюансы. Когда волонтёры приходят в дома, то видят, например, что где-то в двух комнатах батареи работают, а в одной – нет. Должен быть подготовлен стояк. Мы составили поквартирный план, обследуем каждую квартиру. Вчера я докладывал президенту о сложившейся ситуации. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы жители были в тепле», – заявил Воробьёв.4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома Климовска, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении имущества завода в казну государства.
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Лора Луганская