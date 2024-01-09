Воробьёв: запуск тепла в школы и детсады Климовска начнут 10 января

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10 января планируется начать пробный запуск тепла в детские сады и школы подольского микрорайона Климовск, где на фоне аномальных морозов жильцы более чем 170 домов остались без отопления. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«12 объектов образования ещё не запущены. Максимальная концентрация у нас – на жильё, в домах должно быть тепло. На следующем этапе уже завтра мы приступаем к тестированию запуска тепла и в детские сады, и в школы. Каждый родитель понимает, что в холодную школу детей вести не надо. Такую работу проведём до конца этой недели – начала следующей», – сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».Как подчеркнул Воробьёв, последствия чрезвычайной ситуации можно будет считать ликвидированными, когда школьники придут в тёплые классы, а малыши – в тёплые группы.
«Мы думаем, что это будет в середине следующей недели. Не хочется сглазить – ситуация серьёзная. Давать какие-то смелые, бравурные прогнозы было бы если не глупостью, то ошибкой. Я этого делать не буду. Работают специалисты, мы делаем всё возможное, чтобы это было максимально быстро», – заверил глава региона.Он добавил, что школы и детсады переведены на дистанционный формат работы.
4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома Климовска, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении имущества завода в казну государства.
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Лора Луганская