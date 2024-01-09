Губернатор Воробьёв заявил о необходимости миллиардных инвестиций в сферу ЖКХ

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что для стабилизации ситуации с теплоснабжением в подмосковном Климовске в ЖКХ необходимо инвестировать миллиарды рублей. Об этом Воробьёв сообщил в эфире «России 24».
Губернатор отметил, что после данного чрезвычайного происшествия важно «все довести до ума». По словам Воробьёва, на данный момент к теплу подключены 122 из 173 оказавшихся ранее без подачи тепла домов.
Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что коммунальщики сутки скрывали от властей аварийную ситуацию с теплоснабжением в Подольске.
Напомним, 21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз. Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.
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Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что коммунальщики сутки скрывали от властей аварийную ситуацию с теплоснабжением в Подольске.
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Екатерина Коршунова