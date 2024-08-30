Компенсацию за детский отдых получили более 1,5 тыс. подмосковных приёмных семей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Свыше 1,5 тыс. приёмных семей Московской области обратились за компенсацией на детский отдых. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Там отметили, что в Московской области одна из мер социальной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – выплата материальной помощи на отдых детей или компенсация расходов на приобретение путёвок для совместного отдыха.
В министерстве добавили, что размер компенсации на отдых составляет 6 900 рублей. Она выплачивается всем членам семьи на счёт приёмного родителя. Вместо компенсации семья может оформить материальную помощь в размере 4 600 рублей на каждого приёмного ребенка.
Подать заявление на получение компенсационной выплаты можно в МФЦ. Важно, чтобы путёвка была оплачена со счёта приёмного родителя.
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«В Подмосковье проживают свыше 3,6 тыс. семей, где воспитываются 7 тыс. приёмных детей. Из них уже более 1,5 тыс. семей воспользовались компенсацией на детский отдых. Чаще всего это поездки всей семьёй на море, санаторий или лагерь. Компенсация позволяет значительно сэкономить семейный бюджет», – сказала Болатаева.
В министерстве добавили, что размер компенсации на отдых составляет 6 900 рублей. Она выплачивается всем членам семьи на счёт приёмного родителя. Вместо компенсации семья может оформить материальную помощь в размере 4 600 рублей на каждого приёмного ребенка.
Подать заявление на получение компенсационной выплаты можно в МФЦ. Важно, чтобы путёвка была оплачена со счёта приёмного родителя.
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Лора Луганская