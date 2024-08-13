Подмосковные многодетные семьи смогут онлайн оформить выплату вместо земли

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Многодетные семьи в Подмосковье теперь могут оформить выплату взамен земельного участка в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
В весеннюю сессию региональные парламентарии приняли закон об увеличении до 400 тыс. рублей размера выплаты, которую многодетные семьи Московской области могут получить вместо земельного участка.
За выплатой могут обратиться многодетные семьи, стоящие на учёте на бесплатное предоставление земельных участков в Московской области. Оформить выплату можно на портале.
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«Президент не раз подчёркивал, что поддержка семей с детьми должна быть в центре наших приоритетов, тем более в Год семьи. Стремимся сделать жизнь многодетных семей более комфортной, предоставляя им выбор – вместо земельного участка получить финансовую поддержку, которая поможет решить насущные вопросы», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
За выплатой могут обратиться многодетные семьи, стоящие на учёте на бесплатное предоставление земельных участков в Московской области. Оформить выплату можно на портале.
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Лора Луганская