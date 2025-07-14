«Большая потеря»: Шахназаров прокомментировать смерть Митты
Режиссёр Шахназаров: Митта внес большой вклад в советского кино
Кинорежиссер, народный артист России Карен Шахназаров заявил, что смерть режиссера Александра Митты является большой потерей для российской культуры и кинематографа.
Напомним, Митта скончался на 93-м году жизни. Ранее помощник режиссера Геннадий Иванов сообщал, что Митта более 11 дней находился в больнице.
«Александр Митта был очень ярким представителем советской школы. Настоящим советским кинорежиссёром. Он снял ряд замечательных картин. Митта внес большой вклад в развитие и становление советского кино», — сказал Шахназаров RT.
Он также принес соболезнования родственникам Митты и всем тем, кто до сих пор смотрит его фильмы.
В свою очередь актер и режиссер Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, в беседе с «Известиями» отметил, что Митта был очень энергичным и эффективным человеком.
«Он очень эффективный человек, который несколько раз менял кардинально свой способ, свое отношение к кино. Он абсолютно принял и сумел работать в новых условиях кино российского. Он писал книги, преподавал, смог очень легко, очень органично вписаться в современное производство киношное, со всеми его достоинствами и недостатками», — уточнил Высоцкий.
Актер назвал народного артиста мастером своего дела, а также обаятельным и жизнелюбивым человеком, который будет жить в своих детях, внуках, учениках и картинах.