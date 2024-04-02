Кондитер перечислила признаки полезного шоколада

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Кондитер Марина Романова рассказала в интервью «Газете.Ru», как отличить хороший шоколад от вредного.
По ее словам, для изготовления горького и темного шоколада требуются только два ингредиента: тертое какао и масло какао. Для производства молочного и белого шоколада используют также сухое молоко, сахар или его заменители. Альтернативы тертому какао в шоколаде нет, подчеркнула Романова, и если в составе значатся другие ингредиенты, это уже не шоколад, а продукт со вкусом шоколада.
Эксперт призвала обращать внимание на процент содержания какао. Так, в горьком его должно быть минимум 70%, в темном — от 50%, в молочном — около 40%, в экстрамолочном — от 25%. В составе не должно быть искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов, эмульгаторов или каких-либо заменителей, кроме сахара. Специалист отметила, что любые синтетические добавки значительно снижают качество продукта.
Также кондитер обратила внимание, что поверхность настоящего шоколада должна быть блестящая, она не может иметь матовость или белый налет. А вот место надлома шоколада должно быть матовым. Еще один признак качества и натуральности — шоколад тает при температуре +30℃…+32℃. Если такого не происходит, значит в продукте содержатся искусственные компоненты. Маслянистый привкус свидетельствует о добавлении пальмового масла.
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Эксперт призвала обращать внимание на процент содержания какао. Так, в горьком его должно быть минимум 70%, в темном — от 50%, в молочном — около 40%, в экстрамолочном — от 25%. В составе не должно быть искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов, эмульгаторов или каких-либо заменителей, кроме сахара. Специалист отметила, что любые синтетические добавки значительно снижают качество продукта.
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Бернст Ю.