Конец эры сенсорных экранов прогнозируют в ближайшем будущем

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Кнопочные устройства могут вытеснить сенсорные экраны, которые уже не так популярны, как раньше. Об этом заявляет The Wall Street Journal (WSJ) в воскресенье 20 октября.
В статье упоминается 16-е поколение iPhone. Apple, которая долгое время старалась избавиться от физических кнопок в своих смартфонах, внедрила отдельную кнопку для управления камерой. Компания объясняет это решение тем, что пользователи ценят привычное тактильное ощущение.
В статье подчеркивают, что, возможно, наступил конец эры сенсорных экранов. Кнопки становятся популярными в электронных книгах и бытовой технике. Это явление назвали «ре-буттонизацией».
Одной из причин возвращения к кнопкам является безопасность: физические элементы позволяют сосредоточиться на дороге, что особенно важно для водителей.
Кроме того, кнопочное управление проще. Эксперты отмечают, что некоторые действия удобнее выполнять механически, без необходимости постоянно смотреть на экран. К тому же, кнопочные устройства дешевле в производстве, чем сенсорные.
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В статье подчеркивают, что, возможно, наступил конец эры сенсорных экранов. Кнопки становятся популярными в электронных книгах и бытовой технике. Это явление назвали «ре-буттонизацией».
Одной из причин возвращения к кнопкам является безопасность: физические элементы позволяют сосредоточиться на дороге, что особенно важно для водителей.
Кроме того, кнопочное управление проще. Эксперты отмечают, что некоторые действия удобнее выполнять механически, без необходимости постоянно смотреть на экран. К тому же, кнопочные устройства дешевле в производстве, чем сенсорные.
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Лия Мурадьян