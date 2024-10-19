Эскперт ответил, почему лучше отключать Wi-Fi на смартфоне

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Чтобы не стать жертвой хакеров, необходимо отключить функцию автоматического подключения к уже известной Wi-Fi-сети, рассказал в беседе с РИА Новости техрук МТС RED SOC Ильназ Гатауллин.
Он подчеркнул, что функция позволяет злоумышленникам делать копии Wi-Fi-точек для дальнейшего воровства данных в общественном месте.
Он добавил, что, когда юзер подключается к Wi-Fi-фейку, он видит фальшивую «авторизацию», предлагающую войти через почту или соцсеть. Как только жертва ввела свою персональную информацию и вошла в сеть, — данные попадают к аферистам.
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«Распространена атака на пользователей публичного Wi-Fi, которую называют Evil twin («Злой близнец»). Злоумышленник создает в общественном месте свою Wi-Fi-точку, но называет ее так же или именем, похожим на название заведения, где находится. Параллельно к Wi-Fi-роутеру заведения применяется атака, которая отключает от него пользователей. После этого устройства пользователей подключаются к такому «двойнику» и тем самым дают хакеру доступ ко всему их интернет-трафику», — пояснил собеседник.
Он добавил, что, когда юзер подключается к Wi-Fi-фейку, он видит фальшивую «авторизацию», предлагающую войти через почту или соцсеть. Как только жертва ввела свою персональную информацию и вошла в сеть, — данные попадают к аферистам.
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Никита Кротов