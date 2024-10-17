iPhone 15 в России упал в цене вдвое

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Цены на базовый iPhone 2023 года выпуска на российском рынке снизились почти на 50%. Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru 17 октября.
«В октябре этого года стоимость базовой модели упала до 60-70 тысяч рублей. Тем временем год назад, на старте продаж, этот же смартфон стоил от 125 до 170 тысяч рублей», — говорится в материале.
Авторы подчеркнули, что это почти на 50% ниже первоначальной цены, а также на 15-20% меньше, чем на начало осени. Эксперты также заметили, что самые выгодные цены на iPhone 15 можно найти за границей. Но покупателям из России придется заплатить дополнительную пошлину.
9 сентября Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 16. В этом году компания выпустила четыре модели. Базовые iPhone 16 и 16 Plus продаются в пяти цветах – черный, белый, розовый, сиреневый и мятный. А Pro-модели представлены в четырех оттенках – черный, так называемый «desert titanium», и два вида серого.
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Лия Мурадьян