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К началу лета ситуация в зоне спецоперации может достичь критической точки из-за истощения Вооруженных сил Украины (ВСУ), считают эксперты издания Advanced.
В статье подчеркивается, что ВСУ страдают от нехватки боеприпасов и персонала, их боеспособность ослабевает, в то время как возможность мощного прорыва со стороны Вооруженных сил России становится все более реальной. Военные аналитики отмечают, что российские войска успешно создали сложную сеть оборонительных укреплений на протяжении сотен километров, адаптировались к условиям и быстро научились действовать.
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